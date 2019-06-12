В стрелковом центре петербуржец прострелил себе голову

СЕГОДНЯ 19:18 2019-06-12T19:18:13+03:00

Молодой человек случайно пальнул в себя из спортивного пистолета

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20-летнего петербуржца со слепым ранением головы привезли в Мариинскую больницу вчера, 11 июня, вечером. У молодого человека диагностировали огнестрельное ранение, повреждения головного мозга и трахеи. Как выяснилось, несчастный поймал пулю в Балтийском стрелковом центре, что работает в доме №7 корпус В по улице Александра Блока.

– Потерпевший выстрелил себе в голову из спортивного пистолета марки «Beretta 92 FS», – сообщает «Оперативное прикрытие». – Оружие зарегистрировано в отделе лицензионно-разрешительной работы Адмиралтейского района 15 мая 2019 года со сроком действия до 9 июня 2023 года.

Как молодого человека угораздило выстрелить в себя, сейчас выясняют люди в форме. В первую очередь проверят слова очевидцев и изучат записи с камер видеонаблюдения.

Состояние молодого стрелка остается тяжелым.

ИСТОЧНИК KP.RU