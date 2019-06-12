2019-06-12T21:24:55+03:00
Происшествия

В Горской горит здание штаба бывшей воинской части

Огонь охватил 250 квадратных метров крыши [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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40 человек тушат пожар по повышенному номеру сложности. Фото: vk.com/spb_today40 человек тушат пожар по повышенному номеру сложности. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезный пожар в Сестрорецке: в районе Горская полыхает заброшенный городок, некогда занятый военными. Дым поднялся над пустующими зданиями, которые несколько лет назад военные передали местным властям, 12 июня в начале седьмого вечера. По словам очевидцев, вспыхнуло здание штаба бывшей воинской части.

– Здание двухэтажное, размером 50 на 15 метров, неэксплуатируемое, – сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. – Горит обрешетка кровли на площади 250 квадратных метров.

В Горской горит штаб воинской части.Видео: vk.com/spb_today

Пожар тушат по повышенному номеру сложности, подмогу вызвали уже через 15 минут после прибытия. С огнем борются уже 40 человек, задействовали восемь пожарных машин.

Местные жители называют две возможные причины пожара: дети, играющие со спичками, или взрослые, курящие или пытающиеся согреться. Как говорят свидетели ЧП, здесь же уже горело пару недель назад.

Битва с огнем продолжается. К счастью, никто в пожаре и дыму не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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