В Горской горит здание штаба бывшей воинской части
Серьезный пожар в Сестрорецке: в районе Горская полыхает заброшенный городок, некогда занятый военными. Дым поднялся над пустующими зданиями, которые несколько лет назад военные передали местным властям, 12 июня в начале седьмого вечера. По словам очевидцев, вспыхнуло здание штаба бывшей воинской части.
– Здание двухэтажное, размером 50 на 15 метров, неэксплуатируемое, – сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. – Горит обрешетка кровли на площади 250 квадратных метров.
В Горской горит штаб воинской части.Видео: vk.com/spb_today
Пожар тушат по повышенному номеру сложности, подмогу вызвали уже через 15 минут после прибытия. С огнем борются уже 40 человек, задействовали восемь пожарных машин.
Местные жители называют две возможные причины пожара: дети, играющие со спичками, или взрослые, курящие или пытающиеся согреться. Как говорят свидетели ЧП, здесь же уже горело пару недель назад.
Битва с огнем продолжается. К счастью, никто в пожаре и дыму не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU