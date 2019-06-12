2019-06-12T20:17:03+03:00
Общество

День России отпраздновали в парке 300-летия Петербурга

На берегу залива развернули военную экспозицию
Анна ПОСЛЯНОВА
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Музей в палатке появился прямо на песке.Музей в палатке появился прямо на песке.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Торжества по случаю Дня России прошли сегодня не только на Невском проспекте и Дворцовой площади: еще одна праздничная площадка обосновалась на берегу Финского залива. В парке 300-летия Петербурга прошел концерт, для жителей открыли спортивные площадки и выставили современную военную амуницию. Изюминкой экспозиции на песке стала палатка-музей с экспонатами времен Великой Отечественной, найденными поисковиками на полях сражений.

– 29 лет назад Россия начала свой путь в своей новейшей истории. Наш народ преодолел много трудностей и испытаний, – сказал со сцены врио губернатора Петербурга Александр Беглов. – Сегодня Россия – великая страна, великая держава. Ее уважают во всем мире и считаются с ее интересами. И всегда в ее авангарде был и остается наш любимый город, Ленинград-Петербург.

Частью праздника стало вручение паспортов юным петербуржцам – участникам всероссийского конкурса «Мы – граждане России!».

– В тексте Декларации о государственном суверенитете России всего 560 слов, и каждое из них призывает нас любить Родину, хранить и защищать нашу Россию как родную мать, – отметил с подмостков глава петербургского парламента Вячеслав Макаров. – Недаром в русском языке самые важные для каждого человека слова – мама, Родина, Россия – именно женского рода. Они не только дарят нам ощущение мира, добра и защищенности, но и рождают чувство патриотизма. Патриотизма, который проверяется делом и реальными результатами работы каждого из нас.

Почетным гостем праздника стал председатель «Совета Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Геннадий Фоменко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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