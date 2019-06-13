Прогноз погоды в Санкт-Петребурге на 13 июня: облачно, дождь и до +21

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-13T07:51:56+03:00

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Казалось бы, лето только наступило, а на календаре уже 13 июня. Еще пару дней и половина первого летнего месяца прошла. Впрочем, погода радует жителей Санкт-Петербурга, которые уже успели почувствовать настоящий южный зной. Но сейчас температура вернулась к климатической норме, а это значит, что будет тепло, но не очень.

- 13 июня в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В течении дня без осадков, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем +20...+22 градуса. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Но если в четверг вечером синоптики обещают просто дождичек, то в пятницу петербуржцев ждет полноценная гроза с громом, молниями и ливнями. Дополнит картину резкий порывистый ветер. Правда будет тепло - до +24 градусов.

А суббота будет похожа на четверг. 15 июня в Петербурге пройдут кратковременные дожди, а термометры покажут около 20 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU