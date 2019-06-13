2019-06-13T08:19:55+03:00
Происшествия

Пожарным пришлось снимать школьников, гулявших ночью по крыше дома на Дворцовой набережной

Малолетние руферы решили с высоты посмотреть на репетицию «Алых парусов»
Петр КИБЕР
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Подростки, забравшиеся на крышу, поблагодарили МЧС за "классную компанию". Фото: vk.com/he_marsПодростки, забравшиеся на крышу, поблагодарили МЧС за "классную компанию". Фото: vk.com/he_mars
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Прогулки по крышам давно являются одним из главных неформальных развлечений в Петербурге. Чтобы увидеть город на Неве с высоты птичьего полета, люди, особенно молодежь, массово забираются туда, куда им залезать запрещено. И иногда слезть обратно бывает проблематично.

- Школьников в 5 утра снимают с крыши на Дворцовой набережной, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, сотрудников МЧС вызвали местные жители, которые заметили группу подростков на крыше одного из зданий. По всей видимости школьники забрались наверх, чтобы приятно провести время - на фото у одного из них в руках бутылка пива, а также посмотреть на репетицию «Алых парусов».

Снимать школьников с крыши пришлось пожарным. Фото: vk.com/spb_today

Снимать школьников с крыши пришлось пожарным. Фото: vk.com/spb_today

При этом у юноши с ником Митрофан Кот, который поблагодарил мчсников за «классную компанию», на странице в соцсетях есть множество фото с рисковыми походам по крышам. А на аватарке сам Митрофан сидит с болторезом - кусачками, которыми перерубают цепи и замки на закрытых чердаках и крышах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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