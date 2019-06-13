Пожарным пришлось снимать школьников, гулявших ночью по крыше дома на Дворцовой набережной
Прогулки по крышам давно являются одним из главных неформальных развлечений в Петербурге. Чтобы увидеть город на Неве с высоты птичьего полета, люди, особенно молодежь, массово забираются туда, куда им залезать запрещено. И иногда слезть обратно бывает проблематично.
- Школьников в 5 утра снимают с крыши на Дворцовой набережной, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По словам очевидцев, сотрудников МЧС вызвали местные жители, которые заметили группу подростков на крыше одного из зданий. По всей видимости школьники забрались наверх, чтобы приятно провести время - на фото у одного из них в руках бутылка пива, а также посмотреть на репетицию «Алых парусов».
Снимать школьников с крыши пришлось пожарным. Фото: vk.com/spb_today
При этом у юноши с ником Митрофан Кот, который поблагодарил мчсников за «классную компанию», на странице в соцсетях есть множество фото с рисковыми походам по крышам. А на аватарке сам Митрофан сидит с болторезом - кусачками, которыми перерубают цепи и замки на закрытых чердаках и крышах.
ИСТОЧНИК KP.RU