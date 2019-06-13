Жильцов дома на Выборгской улице эвакуировали из-за трещины в стене

СЕГОДНЯ 08:50 2019-06-13T09:00:07+03:00

Стены дома номер 4 по Выборгской улице давно пошли трещинами. Но сейчас они увеличиваются. Фото: vk.com/spb_today

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Более 30 человек из числа жителей дома номер 4 по Выборгской улице были эвакуированы из своих квартир вечером 12 июня. Днем ранее петербуржцы пожаловались, что здание пошло трещинами из-за строительства элитной многоэтажки, которое идет по соседству. Сначала коммунальщики заверяли, что все в порядке, но прибывшие на вызов спасатели приняли решение об эвакуации.

- Сначала в одной из квартир рухнул потолок. Приехало МЧС, жильцов эвакуировали. Что будет дальше никто не знает. Вопрос поднимался везде. Рядом идёт строительство нового дома, а этот дом рушится, - пишут обеспокоенные горожане в соцсетях.

По словам самих горожан, ситуация возникает не впервые. Жильцы жаловались и раньше, но комиссии признавали здание пригодным для жилья, однако 12 июня в доме была обнаружена трещина высотой в несколько этажей, а также другие повреждения несущих стен.

Пока людей временно разместили в здании районной школы, а соседнюю стройку на время проверки приостановили.

ИСТОЧНИК KP.RU