2019-06-13T09:16:41+03:00
Спорт

Вратарь «Зенита» Лунев извинился за пьяный дебош во Внуково

Руководство клуба уже пообещало провести «серьезный разговор» с игроком
Петр КИБЕР
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Андрей Лунев извинился за дебош, который устроил во Внуково.Андрей Лунев извинился за дебош, который устроил во Внуково.Фото: Александр ГЛУЗ
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Петербургский «Зенит» и авиакомпания «Россия» выступили с совместным публичным заявлением по поводу инцидента, произошедшего днем 12 июня в московском аэропорту Внуково. Там пьяный дебош на стойке регистрации перед посадкой на рейс устроил вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев.

- «Зенит» и «Россия» осуждают резкую реакцию Андрея Лунева на ситуацию, сложившуюся во Внуково, - говорится в тексте заявления.

Сам Лунев уже признал, что был не прав и также обратился с извинениями к персоналу авиакомпании.

- Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Никаких претензий к авиакомпании «Россия» у меня нет. Понимаю, что обстоятельства бывают разными, но такое поведение с моей стороны неприемлемо, - приводит слова Лунева пресс-служба «Зенита».

Впрочем, руководство клуба уже пообещало провести «серьезный разговор» с игроком.

Напомним, что днем 12 июня при вылете в Санкт-Петербург из Москвы Андрей Лунев устроил скандал на стойке регистрации. По словам очевидцев, игрок был пьян. В итоге футболиста задержали полицейские, которые выписали игроку штраф в 1000 рублей за мелкое хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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