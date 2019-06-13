У поселка имени Свердлова «Тойота» отправила «девятку» в столб, водитель ВАЗа погиб
Смертельная авария произошла в ночь на 13 июня под Всеволожском. На 36-м километре трассы Санкт-Петербург-поселок имени Свердлова-Всеволожск «Тойота» вытолкнула попутную «девятку» в столб. Водитель «Лады» погиб на месте.
- ДТП произошло около 2:45 ночи. По предварительной информации, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», совершил столкновение с ВАЗ-21099, ехавшим в попутном направлении, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
От удара «Лада» влетела в бетонный столб. Причем удар пришелся на водительскую дверь. Машину буквально намотало на опору линии электропередач. Шансов у 34-летнего шофера не было.
По словам очевидцев, водитель «Тойоты» попытался снять номера и скрыться, но его задержали. В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU