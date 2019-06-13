2019-06-13T09:32:13+03:00
Происшествия

У поселка имени Свердлова «Тойота» отправила «девятку» в столб, водитель ВАЗа погиб

Авария произошла около 2:45 ночи на Всеволожской трассе
Петр КИБЕР
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На всеволожской трассе погиб водитель "Лады". Фото: vk.com/spb_todayНа всеволожской трассе погиб водитель "Лады". Фото: vk.com/spb_today
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Смертельная авария произошла в ночь на 13 июня под Всеволожском. На 36-м километре трассы Санкт-Петербург-поселок имени Свердлова-Всеволожск «Тойота» вытолкнула попутную «девятку» в столб. Водитель «Лады» погиб на месте.

- ДТП произошло около 2:45 ночи. По предварительной информации, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», совершил столкновение с ВАЗ-21099, ехавшим в попутном направлении, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

От удара «Лада» влетела в бетонный столб. Причем удар пришелся на водительскую дверь. Машину буквально намотало на опору линии электропередач. Шансов у 34-летнего шофера не было.

По словам очевидцев, водитель «Тойоты» попытался снять номера и скрыться, но его задержали. В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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