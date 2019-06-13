2019-06-13T10:20:27+03:00
Происшествия

Таксист с Думской ограбил петербуржца на 35 тысяч рублей

Поездка до дома обошлась посетителю самой веселой улицы города слишком дорого
Петр КИБЕР
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Не все такси одинаково полезны...Не все такси одинаково полезны...Фото: Артем КИЛЬКИН
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Думская улица в Петербурге славится своим веселым нравом. Не менее шальными считают и посетителей заведений, расположенных здесь. Не удивительно, что некоторые злоумышленники видят в подгулявших горожанах легкую добычу. Так, один из петербуржцев лишился крупной суммы, когда решил доехать до дома на такси.

- 12 июня в полицию Приморского района поступило сообщение от 26-летнего гражданина о том, что в отношении него совершено разбойное нападение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Проведенная стражами порядка проверка показала, что мужчину ограбил водитель такси. Потерпевший сел в авто на Думской улице и назвал адрес места назначения, но до дома не доехал. В какой-то момент таксист достал предмет, похожий на пистолет, остановился у банкомата и потребовал снять с карточки всю наличность.

Добычей злодея стали 35 тысяч рублей. Теперь вооруженного таксиста ищет полиция, а всем посетителям Думской улицы стоит быть начеку - мужчина пока на свободе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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