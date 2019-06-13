Петербуржцы расстроились отсутствию салюта на День России, зато посмотрели репетицию «Алых парусов»

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-13T10:40:58+03:00

Салюта на 12 июня петербуржцы не дождались, зато посмотрели на репетицию "Алых парусов". Фото: СОЦСЕТИ

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Праздничный салют, которого на набережных Невы ждали тысячи петербуржцев и гостей города, так и не состоялся. По неизвестной причине, фейерверк, который стоял в программе тожеств, был отменен. Об этом расстроенным горожанам сообщили полицейские, охранявшие порядок на День России.

- «Спасибо» организаторам вчерашнего праздника, которые продинамили с концертом, а так же с салютом. В итоге тупо постояли на набережной Невы, а около 0.30 инспектор ГИБДД сказал, салюта не будет - расходимся. Заранее оповестить было нельзя? - пишут петербуржцы в соцсетях.

Немного скрасить разочарование от несостоявшегося фейерверка смогла лишь репетиция праздника «Алые паруса», которая прошла в ночь с 12 на 13 июня. Горожане, не дождавшиеся залпов салюта, смогли увидеть, как парусник «Россия» прошел по Неве под разведенными мостами.

Напомним, что сам праздник для выпускников школ состоится 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU