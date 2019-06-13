Минутка доброты: Петербургский таксист помог инвалиду перейти через дорогу

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-13T11:45:47+03:00

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В современном мире так мало доброты, что каждый хороший поступок отзывается сотнями комментариев в соцсетях. Людям приятно, что еще не все для этого мира потеряно, что еще есть надежда на лучшее. Так, неизвестный таксист из Петербурга, который помог инвалиду перебраться через дорогу, умилил пользователей интернета.

- Я так привык к негативу в новостях, что ожидал увидеть помощь от таксиста несколько иного рода. Даже странно, как-то, такое видеть, но приятно. Еще осталась вера в человечество, - пишут петербуржцы в соцсетях.

В Петербурге таксист бросил машину и перевел инвалида через дорогу. Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Простое, но необычное для современного общества событие произошло днем 12 июня на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля. Таксист, притормозивший при повороте, чтобы пропустить пешеходов, заметил человека в инвалидном кресле, который не мог съехать с бордюра.

Молодой человек выскочил из машины, перевез инвалида на другую сторону, после чего сел за руль и уехал. Все это попало в объектив камеры видеорегистратора одной из машин. Позднее видео было опубликовано в соцсетях.

Напомним, что недавно соцсети восхитила хрупкая женщина-водитель трамвая, которая разруливала пробку на проспекте Славы.

ИСТОЧНИК KP.RU