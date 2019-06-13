2019-06-13T15:00:59+03:00
Происшествия

Кондратьевский проспект заволокло едким дымом из-за пожара на заводе «Красный Выборжец»

О ЧП сообщили местные жители, которым стало трудно дышать
Петр КИБЕР
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На территории завода "Красный Выборжец" горит один из цехов. Фото: vk.com/spb_todayНа территории завода "Красный Выборжец" горит один из цехов. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезный пожар произошло на территории завода «Красный Выборжец» днем 13 июня. Около 14:30 к предприятию, расположенному в промзоне между Свердловской набережной и Кондратьевским проспектом стали съезжаться пожарные машины и кареты скорой помощи. Территорию завода заволокло едким дымом.

- Пожар на территории завода «Красный Выборжец». Все службы на месте, дым очень едкий, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, на территории горит один из цехов. Гореть могут электрокабели, что подтверждается черным цветом дыма, который поднимается в небо. Сейчас на месте работают около 10 пожарных расчетов. Борьба с огнем продолжается. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, что «Красный Выборжец» - одно из старейших сталелитейных предприятий Петербурга. Здесь производят различную металлопродукцию. При этом производственные мощности должны были перебазироваться на новое место, так как нынешняя территория завода уже выкуплена под жилую застройку - часть корпусов уже снесена. Переезд затягивается из-за финансовых трудностей завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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