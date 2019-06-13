На участке КАД между проспектом Культуры и развязкой в Мурино закроют одну полосу

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-13T15:23:50+03:00

На КАД опять будут устранять колейность. Смотрите где и объезжайте. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

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И вновь продолжается бой с колейностью. На этот раз в умелые руки дорожников попал отрезок Кольцевой автодороги от проспекта Культуры до развязки с трассой на Матоксу в Мурино. На пять дней проезд будет закрыт по обочине и первой полосе. А на второй и третьей введут ограничение скоростного режима.

- В период с 13 по 18июня 2019 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса, по второй и третьей полосам вводится ограничение скорости до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Чтобы не создавать лишних трудностей и сделать все как можно быстрее, работать ремонтники будут круглосуточно. Водителям советуют следить за сообщениями на информационных табло и заранее планировать маршрут движения. В УПРДОРе особо просят автомобилистов не превышать скорость, чтобы не ставить в опасность жизнь дорожных рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU