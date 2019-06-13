2019-06-13T15:50:41+03:00
Происшествия

В Петербурге поймали мигрантов, угонявших и разбиравших исключительно «Нексии»

Популярная у приезжих из Узбекистана бюджетная модель пропадала со стоянок и превращалась в гору запчастей буквально за час
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полицейские нашли не только самих угонщиков, но и гору распиленных на запчасти "Нексий". Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛОПолицейские нашли не только самих угонщиков, но и гору распиленных на запчасти "Нексий". Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Изменить размер текста:

Петербургские полицейские накрыли банду угонщиков, которая специализировалась исключительно на одной модели авто. При этом объектом своей «страсти» криминальный дуэт мигрантов выбрал не люксовые иномарки, а бюджетную «Дэу Нексию». Недорогие машины угоняли и разбирали в считанные часы -по две-три в сутки.

- Сотрудники полиции выяснили, что угнанные машины отстаивались на трассе в оборудованных для отдыха местах. Затем перегонялись на ферму в одном из поселков в Выборгском районе Ленинградской области. Там автомобили распиливались и продавались на запчасти через сервис онлайн объявлений, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В руки полицейских попали двое уроженцев Узбекистана 27 лет и 31 года от роду. На месте их «работы» были обнаружены десятки распиленных «Нексий». Ирония в том, что среди пострадавших от рук мигрантов было много их земляков. «Нексию» производили и до сих пор выпускают на заводе в Узбекистане и переехавшие в Петербург уроженцы тех мест уже в Северной столице покупали недорогой и привычный им автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Программист из Петербурга выиграл суд против американских компаний на 23 млн рублей
В Петербурге Медный всадник окружили цветочные арт-объекты
На участке КАД между проспектом Культуры и развязкой в Мурино закроют одну полосу
Кондратьевский проспект заволокло едким дымом из-за пожара на заводе «Красный Выборжец»
Под Петербургом появился самый современный в России железнодорожный переезд
Петербуржцы массово отправились в Финляндию и провели День России в пробках на границе
Минутка доброты: Петербургский таксист помог инвалиду перейти через дорогу
Петербуржцы расстроились отсутствию салюта на День России, зато посмотрели репетицию «Алых парусов»
Таксист с Думской ограбил петербуржца на 35 тысяч рублей
У поселка имени Свердлова «Тойота» отправила «девятку» в столб, водитель ВАЗа погиб
Вратарь «Зенита» Лунев извинился за пьяный дебош во Внуково
Жильцов дома на Выборгской улице эвакуировали из-за трещины в стене
Пожарным пришлось снимать школьников, гулявших ночью по крыше дома на Дворцовой набережной
Прогноз погоды в Санкт-Петребурге на 13 июня: облачно, дождь и до +21