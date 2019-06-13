В Петербурге поймали мигрантов, угонявших и разбиравших исключительно «Нексии»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-06-13T15:50:41+03:00

Полицейские нашли не только самих угонщиков, но и гору распиленных на запчасти "Нексий". Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Популярная у приезжих из Узбекистана бюджетная модель пропадала со стоянок и превращалась в гору запчастей буквально за час

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Петербургские полицейские накрыли банду угонщиков, которая специализировалась исключительно на одной модели авто. При этом объектом своей «страсти» криминальный дуэт мигрантов выбрал не люксовые иномарки, а бюджетную «Дэу Нексию». Недорогие машины угоняли и разбирали в считанные часы -по две-три в сутки.

- Сотрудники полиции выяснили, что угнанные машины отстаивались на трассе в оборудованных для отдыха местах. Затем перегонялись на ферму в одном из поселков в Выборгском районе Ленинградской области. Там автомобили распиливались и продавались на запчасти через сервис онлайн объявлений, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В руки полицейских попали двое уроженцев Узбекистана 27 лет и 31 года от роду. На месте их «работы» были обнаружены десятки распиленных «Нексий». Ирония в том, что среди пострадавших от рук мигрантов было много их земляков. «Нексию» производили и до сих пор выпускают на заводе в Узбекистане и переехавшие в Петербург уроженцы тех мест уже в Северной столице покупали недорогой и привычный им автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU