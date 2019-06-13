В Петербурге Медный всадник окружили цветочные арт-объекты

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-13T17:46:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычные цветочные арт-объекты появились на Сенатской площади ночью 13 июня. Так город отметил третий день Международного фестиваля цветов, прошедший в Петербурге накануне. У жителей города и туристов появилась уникальная возможность рассмотреть красочные платформы вблизи и насладиться их прекрасным ароматом.

Фестиваль завершится вечером 13 июня.Фото: Артем КИЛЬКИН

Международный фестиваль цветов – событие, которое очень полюбилось горожанам. В этом году праздник посвятили году театра. Намекали на это мимы и маски Комедии и Трагедии. Помимо них по Невскому проспекту прошлись платформы в виде кита (правда, из бутылок), замка принцессы и детской карусели.

Один из объектов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Некоторые авторы решили не загонять себя в рамки и сделали композиции-импровизации. Участниками парада стали лучшие флористы из Латвии, Литвы, Эстонии, Нидерландов, Венгрии, а также Япония. Гейши, и балерины, и другие персонажи цветочных платформ двигались по городу под звуки Военного оркестра Королевской гвардии Омана.

Приз зрительских симпатий получила платформа «Вишневый сад». За нее проголосовало большинство горожан в группе «Фестиваль цветов» «ВКонтакте».

Платформы прошли по Невскому проспекту днем 12 июня.Фото: Артем КИЛЬКИН

Выставка на Сенатской площади продлится до 19.00 13 июня. После этого платформы увезут.

ИСТОЧНИК KP.RU