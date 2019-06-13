2019-06-13T18:36:21+03:00
Общество

Программист из Петербурга выиграл суд против американских компаний на 23 млн рублей

Бывшие работодатели заплатят за то, что нарушили авторское право
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Дело рассматривалось в Приморском районном суде.Дело рассматривалось в Приморском районном суде.Фото: Олег ЗОЛОТО
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История, которой позавидует каждый. Петербуржец Антон Мамичев уволился с работы, а теперь получит более 23 миллионов рублей компенсации.

Иск на Amazon Technologies Inc., Veeam Software AG и ООО «Интервим» мужчина подал в мае прошлого года. Мамичев рассказал, что создал программу «eLearning Metadata Manager». При увольнении из «Интервима» в 2016 году разработчик предложил заключить лицензионное соглашение на использование программы с сохранением за ним авторских прав. Однако через год из кода неожиданно исчезли данные о нем. Ущерб от этого мужчина оценил в 43 млн рублей.

- По мнению истца, ООО «Интервим» нарушило авторские права на программу, удалив информацию об авторе, перерабатывает и воспроизводит программу без разрешения правообладателя, - сообщают в пресс-службе судов Петербурга.

Требования Мамичева суд удовлетворил частично. Мужчину признали автором программы, а компаниям запретили использовать программу. Кроме того, в скором экс-работодатели заплатят компенсацию сотруднику. Сумма, которую получит программист - более 23 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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