«Алые паруса - 2019» ограничат движение транспорта в центре Петербурга на две недели

СЕГОДНЯ 20:23 2019-06-13T20:29:20+03:00

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Приближается главный праздник петербургских выпускников «Алые паруса - 2019». Шоу в акватории Невы и концерт на Дворцовой площади состоится в ночь с 23 на 24 июня, но готовятся к ним городские службы уже сейчас.

Сегодня, 13 июня, с 23.00 для движения транспорта закроют крайнюю правую полосу по Биржевой площади от Дворцового моста к Биржевому мосту. Продлится ограничение до вечера 28 июня.

Кроме того, с полуночи 19 июня и до 8 утра 25 июня вводится одностороннее движение в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади. Транспорту разрешат передвигаться по встречной полосе.

Также с 18 июня и до 26 июня односторонней станет Дворцовая набережная (от Троицкого моста к Дворцовому мосту), а с 19 июня до 25 июня - Кронверкская набережная (от Кронверкского моста к Иоанновскому мосту).

Полный список перекрытий смотрите тут.

ИСТОЧНИК KP.RU