Смольный наградил лучших врачей Петербурга

СЕГОДНЯ 20:59 2019-06-13T21:08:40+03:00

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День медицинского работника в России традиционно отмечается в третье воскресенье июня. Накануне праздника в Смольном наградили лучших врачей и медсестер дипломами правительства. Торжественная церемония прошла днем 13 июня в Государственной академической Капелле.

Врио губернатора Александр Беглов отметил, петербургских медиков высоко ценят в своих отзывах не только жители города, но и те, кто приезжают лечиться из других регионов.

Дипломы лауреатов премий Правительства Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием» получили 20 человек. Корме того, медработникам вручили награды Министерства здравоохранения РФ и Ассоциации страховых медицинских организаций.

Праздник завершился концертом с участием группы «BISQUIT band Spb» и Хора академической Капеллы Петербурга под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко.

ИСТОЧНИК KP.RU