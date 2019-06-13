«Произошел трагический инцидент»: Хоккейный клуб «СКА» выразил соболезнования тренеру Максиму Соколову

СЕГОДНЯ 21:38 2019-06-13T21:38:04+03:00

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Петербургский хоккейный клуб «СКА» выразил соболезнования в связи со смертью супруги бывшего голкипера команды и тренера «молодежки» армейцев «СКА-1946» Максима Соколова. Тело женщины обнаружили в коттедже в поселке Новая Романовка 13 июня. По предварительной информации, жена спортсмена скончалась от ножевых ранений. Также медики госпитализировали старшего сына Соколова в тяжелом состоянии. В клубе заявили, что готовы оказать семье всестороннюю помощь.

- В семье Максима Соколова произошел трагический инцидент, - отметили представители «СКА». – По факту случившегося работает следствие, обстоятельства выясняются. Предметные комментарии со стороны клуба будут возможны только после окончания следственных действий.

Вечером 13 июня Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU