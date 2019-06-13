2019-06-13T22:03:44+03:00
Общество

В Петербурге скончался известный скульптор и бывший ректор академии Штиглица Александр Пальмин

Художник создал памятник Александр Невскому на одноименной площади
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Александру Пальмину было 58 лет. Фото: http://ghpa.ru.Александру Пальмину было 58 лет. Фото: http://ghpa.ru.
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После продолжительной болезни в Петербурге скончался Заслуженный художник России Александр Пальмин. Ему было 58 лет. Скульптор пять лет возглавлял художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица и внес огромный вклад в подготовку новых поколений дизайнеров и художников.

- Александр Анатольевич всю жизнь неустанно трудился как художник монументально-декоративного искусства. Героями работ Пальмина А.А. выступают исторические личности огромного масштаба - П.А Столыпин, Г.К. Жуков, С.П. Королев, А.Л. Штиглиц. Его барельеф «Смена» установлен на внешней стороне стены Московского кремля в Александровском саду, - рассказывают в академии.

Одна из главных его работ – монумент «Александр Невский», ставший символом Петербурга, а также рельефы для этого памятника «Невская битва» и «Перенесение мощей Александра Невского».

Церемония прощания состоится 14 июня в 14.00 в больнице №26 на улице Костюшко, 2. Похоронят Пальмина на Пундоловском кладбище в поселке Янино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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