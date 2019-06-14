Прогноз погоды на пятницу и выходные в Санкт-Петербурге: кратковременные дожди, грозы и ясное воскресенье

СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-14T08:02:59+03:00

Пятница и суббота будут пасмурными, а воскресенье может поражовать петербуржцев. Фото: Александр ГЛУЗ

Окончание недели будет теплым, но не очень солнечным

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Облегченная рабочая неделя - с промежуточным выходным в виде Дня России - заканчивается. Впереди петербуржцев ждет уик-энд, в который можно съездить на дачу или в столь любимую горожанами соседнюю Финляндию. А вот для прогулок по Петербургу и пригородам придется выбирать момент, ведь погода обещает быть пасмурной. По крайней мере в субботу.

- 14 июня ожидается переменная облачность. утром и днем возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный и восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха составит +19...+21 градус. Атмосферное давление будет понижаться, - говорится на сайте петербургского гидрометцентра.

Почти такой же прогноз синоптики дают и на субботу. 15 июня в Северной столице будет пасмурно, с дождями. Возможна гроза. Термометры покажут до 19 градусов тепла.

Зато воскресенье пока обещают без осадков. Облачно и до +23. Если прогноз не изменится, то петербуржцев ждет отличный денек для прогулок на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU