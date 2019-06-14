У съезда с КАД на проспект Косыгина «Солярис» протаранил «Газель» и зацепил еще несколько машин

СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-14T08:22:19+03:00

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Массовая авария произошла на петербургской Кольцевой автодороге около 7 часов утра 14 июня. Как сообщают в соцсетях очевидцы, в районе съезда с КАД на проспект Косыгина синий «Хендэ Солярис» на полном ходу врезался в «Газель».

- У обочины стоят еще несколько машин на аварийке. На первый взгляд целые. Скорая помощь уже на месте, - пишут очевидцы ДТП в интернете.

Неизвестно, по какой причине произошла авария, однако асфальт в этом месте после ночного дождя был мокрым. Возможно, что высокая скорость (на КАД разрешено до 110 километров в час) и влажная дорога сделали свое дело.

В данный момент на месте ДТП работает дорожная полиция. Затруднений движения из-за аварии на трассе пока не наблюдается. «Красным» отмечена лишь внутренняя сторона КАД от проспекта Косыгина в сторону Мурманского шоссе. На этом участке идет дорожный ремонт. Будьте внимательны!

ИСТОЧНИК KP.RU