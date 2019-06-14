Повеселились и хватит: Думскую могут «закрыть»

СЕГОДНЯ 08:37 2019-06-14T09:52:38+03:00

После рейда полиции на самой «гулящей» улице Петербурга нашли множество нарушений

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Полиция Санкт-Петербурга провела рейд по злачным местам города. Главное внимание досталось Думской улице, которая известна большим числом увеселительных заведений и не менее шальными посетителями. Проверка показала, что соблюдать закон здесь не торопятся.

- Изъят нелегальный алкоголь, табак. Зафиксирована продажа спиртного без лицензии. Сотрудниками полиции составлены десятки протоколов о мелком хулиганстве, распитии алкоголя на улице, употреблении наркотиков, - приводит слова главы пресс-службы полицейского Главка Вячеслава Степченко газета «Петербургский дневник».

Впрочем, если пьяными гуляками и нетрезвыми водителями займутся правоохранительные органы, то нарушения в самих барах и ресторанах - прерогатива Роспотребнадзора. А там могут только приостановить работу заведений.

- Проблем от «питейной достопримечательности» действительно много. Но закрыть ее – еще большая проблема, - говорят в администрации Центрального района Петербурга.

Впрочем, оставлять дело просто так никто не будет. И, по всей видимости, Думскую могут «прикрыть».

- Выбрано направление о постепенной ликвидации баров на этой улице, но все будет осуществляться законными методами, через суд, - заверил журналистов Вячеслав Степченко.

ИСТОЧНИК KP.RU