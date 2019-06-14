До конца июня между Петербургом и Москвой будут ходить дополнительные «Ласточки»

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-14T08:59:35+03:00

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«Ласточки», на которых можно доехать из Москвы в Петербург и обратно, вслед за «Сапсанами» набирают популярность у пассажиров. И пусть скоростная электричка идет не четыре часа, а все восемь, зато и билет на нее стоит вдвое дешевле. Особенно много пассажиров бывает летом, поэтому до конца июня РЖД запускает дополнительные составы из одной столицы в другую.

- Для обеспечения повышенного спроса на перевозку пассажиров на участке Москва – Санкт-Петербург 21, 26, 28 и 30 июня в дополнение к действующему графику движения назначаются поезда «Ласточка». Они будут курсировать сдвоенными составами по 10 вагонов, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Из Москвы, с Ленинградского вокзала «Ласточки» полетят 21 июня в 15:12 (прибытие на Московский вокзал Петербурга в 23:00), а также 28 июня в 15:15 (прибытие на Ладожский вокзал в 23:12).

В обратном направлении электрички уйдут с Московского вокзала 23 и 30 июня в 13:58. В столицу, на Ленинградский вокзал, поезда придут в 21:52.

На «Ласточки», прибывающие и отправляющиеся на/с Московский вокзал действует фиксированный тариф – от 1486,2 рублей, а на поезда, прибывающие из Москвы на Ладожский вокзал Санкт-Петербурга – от 1590,9 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU