«Друзья внука» и «коммунальщики» обчистили пенсионеров на несколько сотен тысяч рублей
В Петербурге и Ленинградской области активизировались мошенники, «работающие» по пенсионерам. Сразу несколько пожилых людей пожаловались в полицию на действия бессовестных незнакомцев, похитивших их сбережения.
- 13 июня в полицию Невского района поступило сообщение от летней пенсионерки, которая сообщила, что ей позвонил «внук». Мужчина попросил денег и сказал, что за ними заедет его друг. Через некоторое время в квартиру пришел неизвестный, которому пожилая петербурженка отдала 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Другое заявление от 80-летней пенсионерки легло на стол полицейским из Гатчины. По словам потерпевшей, к ней в квартиру пришли «коммунальщики». Неизвестный мужчина проверил счетчики и ушел, после чего женщина не досчиталась 12 тысяч рублей.
Еще 42 тысячи рублей стали добычей неизвестных злоумышленников в Волхове. Деньги пропали из квартиры 75-летнего мужчины.
А самой крупной «добычей» две мошенницы, после визита которых пенсионерка из Сланцев обнаружила пропажу 439 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU