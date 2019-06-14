В Ленинградской области пропала 93-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-14T10:31:43+03:00

А в Петербурге ищут не вернувшегося домой 75-летнего мужчину

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В таком огромном мегаполисе, как Санкт-Петербург ежедневно пропадают люди. Большую часть из них удается найти, но так бывает не всегда и не со всеми. Но в любом случае пропавших ищут. Этим занимаются десятки человек из Добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт».

- Пропала Прокофьева Евдокия Александровна, 93 года. Ушла из дома в городе Сланцы Ленинградской области 4 июня и до настоящего момента назад не вернулась, - сообщается на странице поисковиков в соцсети «ВКонтакте».

Из особых примет пенсионерки: худощавое телосложение, рост около 150 сантиметров, пигментные пятна на лице. Волосы седые, короткие. Глаза карие. Всех, кто может сообщить что-нибудь о пропавшей, призывают звонить куратору поиска: 8-911-145-26-86 (Наталья)

Еще один случай произошел в Петербурге. Здесь 13 июня из дома ушел 75-летний Виктор Петрович Семененко. Приметы: рост 175 сантиметров, худощавый, волосы седые, глаза голубые. Был одет в светлую куртку, серые брюки, сандалии и кепку. с собой у мужчины была сумка.

А в Петербурге из дома ушел и не вернулся 75-летний мужчина. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Всех, кто имеет информацию о пропавшем, просят звонить по телефону поисковикам: 8-981-932-28-02 (Анастасия).

ИСТОЧНИК KP.RU