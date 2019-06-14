2019-06-14T10:55:49+03:00
Происшествия

На крытой парковке в «Мега Дыбенко» обрушились перекрытия

Из-за ЧП торговый центр в пятницу скорее всего работать не будет
Петр КИБЕР
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В ТЦ "Мега Дыбенко" частично обрушились перекрытия. Фото: vk.com/spb_todayВ ТЦ "Мега Дыбенко" частично обрушились перекрытия. Фото: vk.com/spb_today
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Работа торгового центра «Мега Дыбенко» оказалась под вопросом из-за обрушения перекрытий, которое произошло утром 14 июня. О том, что в ТЦ частично обрушились перекрытия, сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.

- В «Мега Дыбенко» рано утром рухнул потолок на парковке, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Интересно, что прямо под упавшим пролетом перекрытия стояла машина, но владельцу повезло - у авто смяло лишь крыло и немного капот. Если бы бетонная плита рухнула целиком, то от иномарки осталось бы лишь воспоминание.

По предварительной информации, авария могла произойти из-за строительных работ, которые велись в самом торговом центре над парковкой. Но рабочие перестарались и через чур ослабили конструкцию перекрытия, из-за чего оно и рухнуло.

Сейчас место ЧП осматривают эксперты. Вероятнее всего, в пятницу, 14 июня, «Мега Дыбенко» работать не будет. Открыта только «Икеа», расположенная отдельно.

О пострадавших пока информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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