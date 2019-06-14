Больше триллиона рублей инвестиций привлекла Ленинградская область на Международном экономическом форуме в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-14T11:13:30+03:00

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Фонд «Росконгресс» подвел итоги Международного экономического форума, который состоялся в Петербурге на прошлой неделе. За три дня работы участники ПМЭФ-2019 подписали 745 соглашений на три с небольшим триллиона рублей. Одними из самых крупных оказались контракты, заключенные инвесторами с Ленинградской областью.

- В этом году форум прошел для нас особенно мощно, - рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. — Мы привлекли больше триллиона рублей инвестиций, заключили 46 соглашений, которые не только обеспечат область перспективными проектами, но и создадут более 9 000 новых рабочих мест. Объем привлеченных средств можно назвать беспрецедентным: ни один регион до нас еще не подписывал столько контрактов на такие суммы.

Так, например, на первом месте в списке самых крупных соглашений – контракт на 750 миллиардов рублей, который область заключила с ООО «РусХимАльянс». Благодаря ему в ближайшие годы в окрестностях поселка Усть-Луга в Кингисеппском районе появится огромный передовой комплекс по производству сжиженного природного газа.

- Ленинградская область заняла девятое место среди регионов России в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Это очень хороший результат, - отметил Дрозденко. - Однако это не значит, что теперь мы можем расслабиться. Высокие достижения предполагают и высокий уровень ответственности. Поэтому нам предстоит серьезная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU