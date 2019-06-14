2019-06-14T11:27:20+03:00
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства жены вратаря хоккейного СКА Максима Соколова

Съемку в ходе осмотра места происшествия произвели сотрудники Следственного комитета России
Петр КИБЕР
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Предполагаемое орудие убийства: Фото: Кадр с видео СК РФПредполагаемое орудие убийства: Фото: Кадр с видео СК РФ
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Следственный комитет России опубликовал видео с места трагедии в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Здесь 13 июня была убита жена экс-вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова. Пострадал и старший сын, тоже хоккеист. Пока подозрение в совершении преступления падает на второго сына Соколовых.

- По подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Жуткие кадры из дома, где убили жену хоккеиста Максима Соколова.

Напомним, что трагедия произошла днем 13 июня. Полицию вызвали соседи Соколовых, в дом к которым прибежал младший сын. Он заявил, что его старший брат убил мать и пытался зарезать его самого. Ирину Соколову нашли уже мертвой, у женщины было перерезано горло. Второй пострадавший - 18-летний сын Максима Соколова был тяжело ранен. Сейчас он находится в реанимации.

Расследование трагедии продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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