Опубликовано видео с места убийства жены вратаря хоккейного СКА Максима Соколова
Следственный комитет России опубликовал видео с места трагедии в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Здесь 13 июня была убита жена экс-вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова. Пострадал и старший сын, тоже хоккеист. Пока подозрение в совершении преступления падает на второго сына Соколовых.
- По подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Жуткие кадры из дома, где убили жену хоккеиста Максима Соколова.
Напомним, что трагедия произошла днем 13 июня. Полицию вызвали соседи Соколовых, в дом к которым прибежал младший сын. Он заявил, что его старший брат убил мать и пытался зарезать его самого. Ирину Соколову нашли уже мертвой, у женщины было перерезано горло. Второй пострадавший - 18-летний сын Максима Соколова был тяжело ранен. Сейчас он находится в реанимации.
Расследование трагедии продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU