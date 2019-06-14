Прощание с Феликсом Кармазиновым пройдет в Кронштадтском морском соборе

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-14T12:14:08+03:00

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Легендарного главу «Водоканала» Феликса Кармазинова, который умер 13 июня в одной из больниц Санкт-Петербурга, похоронят в родном Кронштадте. А церемония отпевания и прощания состоится в местном Никольском морском соборе.

- 15 июня в субботу в 9:00 в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте состоится литургия, а в 11:00 гражданская панихида в связи с кончиной Феликса Владимировича Кармазинова, который почти 30 лет руководил петербургским «Водоканалом», - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В «Водоканале» отметили, что проститься с Феликсом Кармазиновым могут все желающие, а вот похороны пройдут в узком семейном кругу, поэтому о времени и месте погребения не сообщается.

Напомним, что экс-директор «Водоканала» скончался днем 13 июня на 76-м году жизни. Причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU