2019-06-14T12:55:50+03:00
Происшествия

Из горящего приюта для животных эвакуировали 300 кошек и 7 собак

Пожар на Васильевском острове вспыхнул около 10 часов утра [видео]
Петр КИБЕР
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На Васильевском острове загорелся приют для животных. Из огня спасли 300 кошек и семь собак. Фото: АНИСИМОВА Светлана.На Васильевском острове загорелся приют для животных. Из огня спасли 300 кошек и семь собак. Фото: АНИСИМОВА Светлана.
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Серьезный пожар произошел утром 14 июня в здании приюта для животных «Брошенный ангел» в Петербурге. О возгорании в доме номер 1 на Кожевенной линии сообщили местные жители. На место происшествия срочно выехали спасатели.

- 4 июня в 10:21 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, Кожевенная линия, дом 1. В здании приюта для животных происходит горение на площади 20 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар в приюте для животных на Васильевском острове.. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Когда бойцы противопожарной службы МЧС приехали к приюту, дым от огня был виден уже далеко. В этот момент в помещении находились сотни животных, которые могли погибнуть, надышавшись дыма.

Бросившимся внутрь спасателям удалось вынести из огня 300 кошек и 7 собак. По счастью, животные сильно не пострадали, но стресс у них сильный. В 12:11 пожар был локализован. Всего к борьбе с огнем привлекались 10 единиц техники и 37 человек личного состава.

В приюте «Брошенный ангел» благодарят пожарных за спасение питомцев и просят неравнодушных петербуржцев оказать помощь, ведь помещение сильно пострадало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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