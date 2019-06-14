В Петербурге поймали очередную банду обнальщиков, отмывших почти 130 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-14T13:15:47+03:00

В Петербурге поймали серых банкиров, обналичивших почти 130 миллионов рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из них серые банкиры заработали для себя 18,5 миллионов

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Очередная группа финансовых злоумышленников попалась в руки петербургских стражей порядка. Серых, или «теневых» банкиров задержали за обналичивание крупной суммы денег, а именно 129, 5 миллионов рублей. Часть из них пошла в карман самим махинаторам.

- 13 июня 2019 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками «экономической» полиции ГУ МВД России задержаны трое участников организованной группы, специализирующейся на осуществлении незаконной банковской деятельности, - сообщает пресс-служба петербургского главка.

В руки полицейских попали двое 30-летних организаторов незаконного бизнеса и их 37-летний соучастник, работавший в офисе. Оперативники установили, что на протяжении девяти месяцев серые банкиры выводили деньги частных лиц и компаний через сеть подставных фирм.

За свои услуги они брали 14,5 процентов, таким образом доход группировки составил около 18,5 миллионов рублей. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Напомним, что два дня назад в руки стражей порядка попали другие «теневые» банкиры, успевшие обналичить почти 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU