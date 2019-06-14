На КАД от Шафировского проспекта до Колтушского шоссе закроют одну полосу

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-14T15:04:20+03:00

Как и в других местах трассы, ремонтники будут устранять колейность

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Кажется, что ни одного «живого» места на петербургской Кольцевой уже не осталось. Что ни день, то дорожные рабочие выходят на новый участок трассы. Очередное изменение дорожной обстановки вводится с 14 июня.

- В период с 14 по 22июня 2019 года на участке КАД от Шафировского проспекта до Колтушского шоссе будут перекрыты для движения транспорта полоса безопасности и первая полоса, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Северо-Запад».

Одновременно с этим на ремонтируемом участке по второй, третьей и четвёртой полосам вводится ограничение скорости до 50 километров в час. Чтобы завершить все работы как можно быстрее, ремонтники будут менять асфальт в круглосуточном режиме. Впрочем, от пробок это вряд ли спасет. Так что будьте внимательнее при выборе маршрута и следите за информационными табло и указателями на КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU