На КАД от Шафировского проспекта до Колтушского шоссе закроют одну полосу
Кажется, что ни одного «живого» места на петербургской Кольцевой уже не осталось. Что ни день, то дорожные рабочие выходят на новый участок трассы. Очередное изменение дорожной обстановки вводится с 14 июня.
- В период с 14 по 22июня 2019 года на участке КАД от Шафировского проспекта до Колтушского шоссе будут перекрыты для движения транспорта полоса безопасности и первая полоса, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Северо-Запад».
Одновременно с этим на ремонтируемом участке по второй, третьей и четвёртой полосам вводится ограничение скорости до 50 километров в час. Чтобы завершить все работы как можно быстрее, ремонтники будут менять асфальт в круглосуточном режиме. Впрочем, от пробок это вряд ли спасет. Так что будьте внимательнее при выборе маршрута и следите за информационными табло и указателями на КАД.
ИСТОЧНИК KP.RU