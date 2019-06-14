2019-06-14T15:34:17+03:00
Общество

Эльгиз Качаев уволен с должности главы комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга

Временно исполняющей его обязанности стала зампред комитета Лидия Громова
Петр КИБЕР
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Эльгиз Качаев покидает Смольный. Фото: Пресс-служба администрации СПбЭльгиз Качаев покидает Смольный. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Новые перестановки произошли в администрации Петербурга. Днем 14 июня стало известно об увольнении главы комитета развитию предпринимательства и потребительского рынка Северной столицы.

- Председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев освобожден от занимаемой должности, - говорится в кратком сообщении пресс-служба Смольного.

Временно исполняющей обязанности руководителя будет нынешний заместитель председателя комитета Лидия Громова.

Причиной ухода Качаева стало решение врио губернатора Александра Беглова о полной реорганизации экономического блока городского правительства.

Напомним, что масштабные перестановки в Смольном начались после назначения врио губернатора Петербурга Александра Беглова. В октябре 2018 года он сменил уже экс-главу города Георгия Полтавченко. А самой громкой отставкой стало увольнение из правительства Северной столицы вице-губернатора Игоря Албина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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