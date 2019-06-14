«Зенит» расстался с испанским тренером по физподготовке

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-14T16:46:25+03:00

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Межсезонье - время кадровых изменений в футбольных клубах, и «Зенит» тут - не исключение. Пока селекционеры отсматривают потенциальных новичков, движение происходит в администрации петербургского клуба. Так, 14 июня объявлено об уходе тренера по физической подготовке испанца Исаака Серрано.

- «Зенит» благодарит Исаака за сотрудничество и желает новых успехов! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Причины, по которым Серрано решил покинуть Северную столицу, неизвестны, но скорее всего испанский специалист захотел вернутся на родину, где у него ранее была собственная клиника. Наверняка на переезде настояли и родные специалиста - не все могут адаптироваться в России.

Напомним, что Исаак Серрано является выпускником университета Рамона Люля в Барселоне. До работы в «Зените» он занимался исследованиями, а также преподавал в университете фундаментальных наук в Мурсии и университете Льейды. Также у специалиста была собственная клиника в Барселоне.

ИСТОЧНИК KP.RU