2019-06-14T16:46:25+03:00
Спорт

«Зенит» расстался с испанским тренером по физподготовке

Исаак Серрано работал в штабе сине-бело-голубых с 2016 года
Петр КИБЕР
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Исаак Серрано покидает "Зенит" после трех лет работы в клубе. Фото: ФК "Зенит"/ Вячеслав ЕвдокимовИсаак Серрано покидает "Зенит" после трех лет работы в клубе. Фото: ФК "Зенит"/ Вячеслав Евдокимов
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Межсезонье - время кадровых изменений в футбольных клубах, и «Зенит» тут - не исключение. Пока селекционеры отсматривают потенциальных новичков, движение происходит в администрации петербургского клуба. Так, 14 июня объявлено об уходе тренера по физической подготовке испанца Исаака Серрано.

- «Зенит» благодарит Исаака за сотрудничество и желает новых успехов! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Причины, по которым Серрано решил покинуть Северную столицу, неизвестны, но скорее всего испанский специалист захотел вернутся на родину, где у него ранее была собственная клиника. Наверняка на переезде настояли и родные специалиста - не все могут адаптироваться в России.

Напомним, что Исаак Серрано является выпускником университета Рамона Люля в Барселоне. До работы в «Зените» он занимался исследованиями, а также преподавал в университете фундаментальных наук в Мурсии и университете Льейды. Также у специалиста была собственная клиника в Барселоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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