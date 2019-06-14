2019-06-14T17:21:01+03:00
Общество

Погода на выходные 15-16 июня 2019 года в Санкт-Петербурге: тепло и облачно, местами дожди

Смело отправляйтесь отдыхать на природу - только зонтик не забудьте, так как синоптики прогнозируют на субботу и воскресенье 15-16 июня 2019 года в Санкт-Петербурге погоду с осадками
Сергей ВОЛЧКОВ
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Никаких сюрпризов - типичная погода для середины июня.Никаких сюрпризов - типичная погода для середины июня.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В ближайшие выходные, 15 и 16 июня 2019 года, погода в Санкт-Петербурге не преподнесет жителям и гостям города никаких сюрпризов. Все вполне стабильно и ожидаемо для середины июня – умеренно тепло, местами сумрачно и дожди. Об этом «Комсомолке» сегодня, 14 июня, рассказали в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и гидрографии окружающей среды.

- В субботу, 15 июня, местами в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, - сообщили синоптики. – Ветер ночью слабый, днем умеренный, без порывов. Днем воздух прогреется до плюс 17 – плюс 19 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться - учтите это и, если у вас есть метеозависимость, избегайте серьезных нагрузок.

В воскресенье дневная температура незначительно повысится – до плюс 21 – плюс 23 градусов. Утром ожидается переменная облачность, днем небо прояснится. Дождей не обещают – так что в такую погоду в Санкт-Петербурге можно смело планировать прогулки на свежем воздухе или даже выезд на природу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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