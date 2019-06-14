Репетиции «Алых парусов» изменят график разводки мостов в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-14T17:30:31+03:00

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Из-за репетиции «Алых парусов» в Санкт-Петербурге изменится график разводки мостов. Об этом сообщают в городской администрации.

- В связи с проведением репетиций праздника выпускников «Алые паруса» в ночь с 14 на 15 июня и с 16 на 17 июня будет продлена вторая разводка Дворцового и Благовещенского мостов на 15 минут, - рассказывают в администрации города. - Дворцовый мост будет разведен с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 5:10, Благовещенский – с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:15

Остальные мосты, как сообщают в администрации, разводятся по графику. Шоу в акватории Невы и концерт на Дворцовой площади состоится в ночь с 23 на 24 июня.

Кроме того, с полуночи 19 июня и до 8 утра 25 июня вводится одностороннее движение в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади. Транспорту разрешат передвигаться по встречной полосе.

Также с 18 июня и до 26 июня односторонней станет Дворцовая набережная (от Троицкого моста к Дворцовому мосту), а с 19 июня до 25 июня - Кронверкская набережная (от Кронверкского моста к Иоанновскому мосту).

ИСТОЧНИК KP.RU