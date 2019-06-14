Генеральная репетиция «Алых парусов 2019» в Санкт-Петербурге состоится в ночь на 23 июня

СЕГОДНЯ 18:29 2019-06-14T18:34:06+03:00

Сам же главный выпускной страны «Алые паруса» в 2019 году пройдет в ночь с 23 на 24 июня

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До главного выпускного страны остается чуть больше недели. «Алые паруса 2019» состоится в Санкт-Петербурге в следующие выходные, в ночь с 23 на 24 июня 2019 года. Первая репетиция праздника уже была - новый бриг «Россия» прошел по Неве в ночь на 13 июня. Но впереди еще главная репетиция праздника «Алые паруса 2019». Как рассказали «КП - Петербург» организаторы шоу, ее планируют провести накануне выпускного - с 22 на 23 июня 2019 года. Напомним, ранее устроители праздника раскрыли еще один из главных секретов «Алых парусов 2019» - рассказали, кто из артистов выступит в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Среди хэдлайнеров - Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Также в этот вечер на сцену поднимутся: певец Маркус Рива, группа #2МАШИ, Владимир Пресняков с BURITO, Lera, Алексеев, Юля Паршута, группа «Марсель», Кравц.

В Петербурге прошла репетиция праздника выпускников Алые паруса -2019 .

Начало концерта в честь праздника Алые паруса 2019 в Санкт-Петербурге, который по традиции будет вести Иван Ургант, 23 июня в 22.00, но гулять выпускники, конечно, будут до утра.

ИСТОЧНИК KP.RU