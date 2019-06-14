15 июня заработают фонтаны на Московской площади в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 18:34 2019-06-14T18:34:52+03:00

Они будут радовать гостей и жителей Северной столицы до самого сентября

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Уже в эту субботу, 15 мая 2019 года на Московской площади в Санкт-Петербурге заработает большой фонтанный комплекс. Несмотря на то, что капитальный ремонт фонтанов еще не закончен, «Водоканал» решил не оставлять жителей и гостей Северной столицы без традиционного летнего зрелища.

- Предприятие организовало работы так, чтобы комплекс можно было запускать каждый день, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – Он будет работать с 11:00 до 20:00.

Правда, уточнили в пресс-службе, пока только в статичном режиме - видимо, запустить фонтаны в полную мощность пока невозможно.

По словам представителей «Водоканала», первый этап ремонта на Московской площади уже завершен: восстановлены облицовка чаш и гидроизоляция подземных помещений. Как сообщалось ранее, фонтаны будут работать до сентября. С наступлением осени их вновь отключат.

ИСТОЧНИК KP.RU