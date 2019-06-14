В Ленобласти водитель иномарки насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 18:39 2019-06-14T18:39:34+03:00

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Смертельная авария произошла в 16:30 в Гатчинском районе Ленинградской области. На 66 километре автодороги "Кемполово - Выра - Тосно - Шапки" водитель иномарки Шевроле на скорости сбил пешехода.

- Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Водитель совершил наезд на мужчину на вид 40 лет. В результате ДТП пешеход скончался на месте. По данному факту проводится проверка.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего. Полицейские устанавливают личность погибшего мужчины.

Сотрудники ГИБДД призывают соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU