ФК «Зенит» провел первую тренировку

СЕГОДНЯ 19:38 2019-06-14T19:38:57+03:00

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Футбольный клуб "Зенит" вернулся к работе. Сине-бело-голубые провели первую тренировку. Сергей Семак вывел на полет футболистов, которые не выступали в матчах национальных сборных.

- Среди них - вернувшиеся из аренд Лука Джорджевич и Егор Бабурин, - рассказывают в футбольном клубе. - Перед началом занятия игроки поздравили с прошедшим днем рождения Антона Заболотного, после чего провели серию беговых и игровых упражнений. До 18-го июня «Зенит» продолжит работу в Петербурге; во вторник команда отправится в Австрию на «Газпром»-тренировочные сборы, где пробудет до конца месяца и проведет 4 товарищеских встречи.

Первая игра у команды из Петербурга пройдет 6 июля в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU