На Петроградской стороне иномарка столкнулась с трактором

СЕГОДНЯ 20:18 2019-06-14T20:18:41+03:00

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Авария с участием спецтехники произошла на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны и улицы Мончегорской. Там не поделили дорогу иномарка Volkswagen и трактор.

- Трактор двигался против "шерсти", а водитель Поло поворачивая не смотрел в другую сторону и не мог ожидать такой подставы, - рассказывают очевидцы.

В аварии, предварительно, никто не пострадал. Впрочем, другие водители уверены, что виноват водитель иномарки.

- Виновен водитель легковушки, - делятся горожане. - Выехал со второстепенной под знак и не пропустил. А куда ехал трактор, это вторично. Трактор мог производить работы на этом участке и у него может есть разрешение и включена оранжевая мигалка.

ИСТОЧНИК KP.RU