2019-06-14T20:18:41+03:00
Происшествия

На Петроградской стороне иномарка столкнулась с трактором

В аварии, предварительно, никто не пострадал
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Авария на Петроградской стороне Фото: ДТП и ЧП ПетербургаАвария на Петроградской стороне Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Изменить размер текста:

Авария с участием спецтехники произошла на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны и улицы Мончегорской. Там не поделили дорогу иномарка Volkswagen и трактор.

- Трактор двигался против "шерсти", а водитель Поло поворачивая не смотрел в другую сторону и не мог ожидать такой подставы, - рассказывают очевидцы.

В аварии, предварительно, никто не пострадал. Впрочем, другие водители уверены, что виноват водитель иномарки.

- Виновен водитель легковушки, - делятся горожане. - Выехал со второстепенной под знак и не пропустил. А куда ехал трактор, это вторично. Трактор мог производить работы на этом участке и у него может есть разрешение и включена оранжевая мигалка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пушкине водитель Ауди А6 въехал в магазин, протаранив витрину
Коллега из Петербурга рассказал об убийстве чемпиона России по сноуборду в США
ФК «Зенит» провел первую тренировку
7-тонное панно «Афганистан» готовят к установке на станции метро «Проспект Славы» в Санкт-Петербурге
В Ленобласти водитель иномарки насмерть сбил пешехода
15 июня заработают фонтаны на Московской площади в Санкт-Петербурге
Генеральная репетиция «Алых парусов 2019» в Санкт-Петербурге состоится в ночь на 23 июня
Репетиции «Алых парусов» изменят график разводки мостов в Петербурге
Погода на выходные 15-16 июня 2019 года в Санкт-Петербурге: тепло и облачно, местами дожди
«Зенит» расстался с испанским тренером по физподготовке
Эльгиз Качаев уволен с должности главы комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга
На КАД от Шафировского проспекта до Колтушского шоссе закроют одну полосу
В Петербурге поймали очередную банду обнальщиков, отмывших почти 130 миллионов рублей
Из горящего приюта для животных спасли 300 кошек и 7 собак
Прощание с Феликсом Кармазиновым пройдет в Кронштадтском морском соборе
Опубликовано видео с места убийства жены вратаря хоккейного СКА Максима Соколова
Больше триллиона рублей инвестиций привлекла Ленинградская область на Международном экономическом форуме в Петербурге
На крытой парковке в «Мега Дыбенко» обрушились перекрытия
В Ленинградской области пропала 93-летняя пенсионерка
«Друзья внука» и «коммунальщики» обчистили пенсионеров на несколько сотен тысяч рублей
До конца июня между Петербургом и Москвой будут ходить дополнительные «Ласточки»
Повеселились и хватит: Думскую могут «закрыть»
У съезда с КАД на проспект Косыгина «Солярис» протаранил «Газель» и зацепил еще несколько машин
Прогноз погоды на пятницу и выходные в Санкт-Петербурге: кратковременные дожди, грозы и ясное воскресенье