В Пушкине водитель Ауди А6 въехал в магазин, протаранив витрину

СЕГОДНЯ 21:39 2019-06-14T21:39:31+03:00

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Необысная авария произошла в городе Пушкин. 64-летний водитель Ауди А6, ехавший по улице Гусарская, не справился с управлением и на скорости влетел в витрину магазина.

- При невыясненных обстоятельствах водитель совершил въезд в здание магазина через витрину, - сообщают в ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. - В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту проводится проверка.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины аварии. Владельцам магазина еще предстоит оценить ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU