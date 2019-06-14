В Пушкине водитель Ауди А6 въехал в магазин, протаранив витрину
В аварии никто не пострадал
Причины аварии выясняет ГИБДД
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Необысная авария произошла в городе Пушкин. 64-летний водитель Ауди А6, ехавший по улице Гусарская, не справился с управлением и на скорости влетел в витрину магазина.
- При невыясненных обстоятельствах водитель совершил въезд в здание магазина через витрину, - сообщают в ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. - В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту проводится проверка.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины аварии. Владельцам магазина еще предстоит оценить ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU