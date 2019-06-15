Ремонт Заневского проспекта в Петербурге продлится до октября

СЕГОДНЯ 10:13 2019-06-15T10:16:34+03:00

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С субботы, 15 июня, в Петербурге приступают к ремонту дорожного покрытия на Заневском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Дорожные работы в Красногвардейском районе будут выполнять поэтапно. По плану полностью их завершить собираются до конца октября.

Так, сначала займутся участком Заневского от Малоохтинского проспекта до реки Оккервиль. Эти работы продлятся с 15 по 30 июня. Затем с 1 по 20 июля отремонтируют участок от реки Оккервиль до проспекта Энергетиков, включая перекресток с ним. А с 20 сентября по 11 октября продолжат работы от Энергетиков до железнодорожной линии в районе проспекта Косыгина.

Полностью перекрывать участки для ремонта не станут. Закрыт будет только съезд к Малоохтинской набережной с Заневского проспекта. А на участках ограничат движение транспорта по полосам. Автомобилистов призывают обратить на это внимание и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU