ТЦ «Мега Дыбенко» возобновил работу после обрушения потолка на парковке

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-15T10:54:54+03:00

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Всех, кто планировал отправиться в выходные за покупками в крупнейший торговый центр Петербурга, обрадовали утром в субботу. «Мега Дыбенко» возобновила работу и ждет посетителей на шоппинг. Закрыт ТЦ был сутки из-за ЧП: на парковку утром 14 июня рухнули перекрытия. К «Меге Дыбенко» тут же съехались экстренные службы и специалисты стройнадзора. Однако уже утром в субботу, 15 июня, стало понятно, что от поездки в ТЦ петербуржцы могут не отказываться.

- МЕГА Дыбенко возобновила работу в обычном режиме. Приятного шопинга! – сообщили на официальной странице «Меги Дыбенко» в соцсети.

Судя по всему, после обследования было решено, что последствия ЧП не представляют опасности для посетителей. Напомним, что после обрушения никто не пострадал, однако оказался поврежден автомобиль, который задела упавшая конструкция. Во время происшествия в «Меге Дыбенко» велись ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU