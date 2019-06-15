2019-06-15T11:29:14+03:00
Звезды

Театральная олимпиада стартует в Петербурге

Церемония открытия пройдет на площади Островского
Евгения МОСКВИНА
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Петербург принимает Театральную олимпиаду 2019.Петербург принимает Театральную олимпиаду 2019.Фото: Тимур ХАНОВ
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Масштабный международный фестиваль, который принимает Россия, станет главным событием объявленного Года театра. В субботу, 15 июня, на площади Островского в Петербурге пройдет церемония открытия Театральной олимпиады. Стартует она в 18:00 и попасть туда может любой желающий - вход свободный.

- Зрители смогут увидеть спектакли знаменитых уличных театров мира, многие из которых будут показаны в Санкт-Петербурге впервые, - рассказывают организаторы на официальном сайте мероприятия.

Театральная олимпиада продлится до самого декабря. За это время Северная столица примет больше 30 театральных постановок из 15 стран мира - программа фестиваля огромная.

- С июня по декабрь в Санкт-Петербурге и российских регионах пройдут гастроли лучших зарубежных театров и национальных театров из регионов России, а также лекции и мастер-классы от ведущих театральных деятелей, - отметили организаторы.

Основной площадкой Театральной олимпиады станет Александринский театр: большая часть спектаклей пройдет на его Основной и Новой сценах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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