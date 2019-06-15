Тарифы на коммунальные услуги снизятся в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:17 2019-06-15T14:04:17+03:00

В городе пересмотрели уровень платы за свет, воду и отопление

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Окончательные тарифы на коммунальные услуги с 1 июля для петербуржцев обсудили на заседании в Смольном 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по тарифам. В заседании поучаствовали крупнейшие ресурсоснабжающие организации Петербурга - АО «ПСК», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга».

Стало известно, что тариф на электроэнергию в городе снизят до минимума для проживающих в домах с газовыми плитами. Он составит 4,65 руб./кВт•ч.

Кроме того, заметно снизится темп роста тарифов на водоснабжение и водоотведение.

- По итогам принятых решений произошло изменение тарифов для населения с 7% до 3,2%, для прочих потребителей с 8% до 3,7%, - сообщили в пресс-службе Комитета.

Станет меньше и тариф за горячую воду и отопление – на 0,6%. И это вместе планировавшегося увеличения на 3,3% с 1 июля.

Выявление и исключение нецелевых и неэффективных издержек позволит существенно сократить тарифную нагрузку на потребителей города. А это, в свою очередь, даст толчок социально-экономическому развитию города и росту благосостояния петербуржцев, - отметил председатель Комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

ИСТОЧНИК KP.RU