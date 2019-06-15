Годовалую девочку придавило столешницей в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-15T13:03:11+03:00

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Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб, кровоизлияние и отек головного мозга - такие тяжелые травмы диагностировали медики у годовалого ребенка, которого доставили в детскую больницу имени Раухфуса в Петербурге накануне в пятницу, 14 июня. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Судя по всему, травмы ребенок получил дома. Девочку 2018 года рождения забрали в медучреждение из квартиры на улице Шелгунова в Невском районе Северной столицы около 18:20 часов вечера. По предварительным данным, ребенка придавило тяжелой стеклянной столешницей. Обстоятельства произошедшего и информация о состоянии маленькой пациентки уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU