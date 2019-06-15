В Кронштадтском морском соборе простились с Феликсом Кармазиновым

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-15T13:24:13+03:00

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Прощание с легендарным главой «Водоканала» Феликсом Кармазиновым, который ушел из жизни 13 июня в одной из больниц Петербурга, прошло утром 15 июня в Кронштадте. В Морском Никольском соборе состоялась панихида по почетному гражданину Северной столицы и Кронштадта.

В траурной церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров, почетные граждане Кронштадта и Северной столицы, депутаты петербургского парламента, члены городского правительства и представители общественности.

- Мы прощаемся сегодня с уникальным человеком, посвятившим всю жизнь своей профессии. Недаром говорят, что вода - это жизнь. Более 30 лет Феликс Владимирович отвечал за жизнь Санкт-Петербурга, - сказал Вячеслав Макаров. - Это человек, который всегда ставил перед собой самые высокие цели и всегда добивался результата. Он был профессионалом высочайшего уровня, никогда ничего не делавшим наполовину.

Вячеслав Макаров добавил, что имя Феликса Кармазинова всегда будет окружено почетом и уважением. И предложил увековечить память о нем в Петербурге. Руководил одним из крупнейших предприятий Феликс Владимирович с 1987 по 2016 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU