Две полосы движения перекроют до 24 июня на участке КАД
С 16 по 24 июня на участке Кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге будут введены ограничения из-за ремонтных работ. На промежутке между развязками с Колтушским шоссе и Октябрьской набережной специалисты будут устранять колейность покрытия проезжей части.
В связи с работами для движения будут перекрыты первая и вторая полосы, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По третьей и четвертой полосе введут ограничение скорости до 50 километров в час. Сами работы с дорожным покрытием будут проходить на второй полосе.
- Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
ИСТОЧНИК KP.RU