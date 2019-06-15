2019-06-15T14:17:29+03:00
Авто

Две полосы движения перекроют до 24 июня на участке КАД

Ограничения коснутся промежутка между развязками с Колтушским шоссе и Октябрьской набережной
Евгения МОСКВИНА
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На участке КАД с 16 по 24 июня будут перекрыты две полосы движения. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"На участке КАД с 16 по 24 июня будут перекрыты две полосы движения. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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С 16 по 24 июня на участке Кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге будут введены ограничения из-за ремонтных работ. На промежутке между развязками с Колтушским шоссе и Октябрьской набережной специалисты будут устранять колейность покрытия проезжей части.

В связи с работами для движения будут перекрыты первая и вторая полосы, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По третьей и четвертой полосе введут ограничение скорости до 50 километров в час. Сами работы с дорожным покрытием будут проходить на второй полосе.

- Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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